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16:56 (мск), источник: Volga News

В Тольятти пресекли работу цеха, незаконно производившего незамерзайку

В Тольятти полицейские пресекли деятельность нелегального цеха по производству незамерзайки для стеклоомывателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным правоохранителей, на предприятии сырье, содержавшее небезопасные для человека вещества, разливали в пластиковую тару, которую затем оклеивали этикетками и отправляли на реализацию.

На месте происшествия задержали предполагаемого организатора незаконного производства — 38-летнего гендиректора предприятия. Никаких разрешительных документов на производство непищевой спиртосодержащей продукции у него не было.

Во время обысков правоохранители изъяли более 5 тонн готовой продукции.

В отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности».

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