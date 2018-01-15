В Тольятти пресекли работу цеха, незаконно производившего незамерзайку

По данным правоохранителей, на предприятии сырье, содержавшее небезопасные для человека вещества, разливали в пластиковую тару, которую затем оклеивали этикетками и отправляли на реализацию.

На месте происшествия задержали предполагаемого организатора незаконного производства — 38-летнего гендиректора предприятия. Никаких разрешительных документов на производство непищевой спиртосодержащей продукции у него не было.

Во время обысков правоохранители изъяли более 5 тонн готовой продукции.