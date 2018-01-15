В Тольятти пресекли работу цеха, незаконно производившего незамерзайку
В Тольятти полицейские пресекли деятельность нелегального цеха по производству незамерзайки для стеклоомывателей. Об этом сообщает
В Тольятти полицейские пресекли деятельность нелегального цеха по производству незамерзайки для стеклоомывателей. Об этом сообщает
По данным правоохранителей, на предприятии сырье, содержавшее небезопасные для человека вещества, разливали в пластиковую тару, которую затем оклеивали этикетками и отправляли на реализацию.
На месте происшествия задержали предполагаемого организатора незаконного производства — 38-летнего гендиректора предприятия. Никаких разрешительных документов на производство непищевой спиртосодержащей продукции у него не было.
Во время обысков правоохранители изъяли более 5 тонн готовой продукции.
В отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности».