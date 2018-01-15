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17:58 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В частном секторе на Кубани обнаружили очаг чумы свиней

Режим ЧС действует в Курганинском районе Краснодарского края с 14:00 субботы, 13 января, после обнаружения очага африканской чумы свиней в частном секторе.

Обнаружили заболевание в Курганинске. После этого в ГБУ «Управлении ветеринарии Курганинского района» организовали горячую линию для жителей.

Позвонить можно с 8:00 до 17:00 по телефону: (86147) 3−18−33. С 17:00 по 7:00 дозвониться можно по телефону: (86147) 3−19−59.

В администрации района отмечают, что восприимчивы к болезни домашние и дикие свиньи всех пород и возрастов. Заболевание сопровождается лихорадкой, параличами конечностей, септико-геморрагическими явлениями и передается не только при контакте здоровых животных с больными, но и распространяется через корм, пастбища, транспорт, в котором перевозят больных животных. Животное погибает через 2−5 дней после заражения.

Специалисты подчеркивают, что на людей вирус не распространяется.

Для предотвращения возникновения вируса африканской чумы свиней на территории Краснодарского края гражданам необходимо рассмотреть вопрос об альтернативных видах животноводства. Не приобретать в местах стихийной торговли живых животных и продукцию животноводства. Сообщать по телефонам горячей линии о фактах падежа свинопоголовья, незаконного убоя свиней вне боен, реализации свинины в стихийно организованных местах торговли. Евгений Ерезенко, заместитель главы Курганинского района, начальник управления сельского хозяйства.

Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована и в Тимашевском районе. Ранее, 7 января, вирус АЧС выявили при лабораторных исследованиях, проведенных в «Кропоткинской краевой ветеринарной лаборатории».

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