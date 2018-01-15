Калининградец сжег авто своего обидчика и сбежал за границу
Полицейские задержали жителя Калининградской области, который сжег автомобиль своего бывшего коллеги и сбежал за границу.
Полицейские задержали жителя Калининградской области, который сжег автомобиль своего бывшего коллеги и сбежал за границу.
Пожар произошел на улице Толстого в городе Советске в ночь под Рождество — вспыхнул «Мерседес 124» 1992 года выпуска. Очевидцам удалось снять, как с места ЧП убегает мужчина с канистрой. Именно эта запись и помогла полицейским найти поджигателя.
В 200 метрах от места пожара, в лесополосе, полицейские нашли ту самую канистру. По предварительным данным, в ней находился бензин.
«К поджогу оказался причастен 37-летний житель Советска, который ранее некоторое время работал вместе с собственником сгоревшего автомобиля. Тогда между мужчинами произошел конфликт и подозреваемый, затаив обиду, решил отомстить», — рассказали в МВД.
После произошедшего мужчина уехал за границу. Поймали его, когда он вернулся назад. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
«У машины полностью выгорел моторный отсек. Сумма ущерба составила порядка 130 тысяч рублей», — отметили в МВД.