Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
Гниды, Нежданы и Страхоты: как называли детей славяне
"Злости у меня нет": как живет Маргарита после операции на кистях
Эмили Ратаковски сравнила себя с Афродитой
Не учебная тревога: что делать в случае ракетного удара?Как действовать, если вражеская ракета летит в сторону вашей страны, и у вас есть всего несколько минут, чтобы добежать до укрытия
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
СМИ: бойцы украинской Нацгвардии разгромили лицей под Одессой
СМИ: 37-летняя Семенович показала откровенное фото
Эмили Ратаковски сравнила себя с Афродитой
Ирина Безрукова высказалась о сексуальных домогательствах
Организм воспринимает фастфуд как опасную инфекцию
Изучены особенности «беременного мозга»
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
8Взрыв магазина в Петербурге
18:17 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградец сжег авто своего обидчика и сбежал за границу

Полицейские задержали жителя Калининградской области, который сжег автомобиль своего бывшего коллеги и сбежал за границу.

Пожар произошел на улице Толстого в городе Советске в ночь под Рождество — вспыхнул «Мерседес 124» 1992 года выпуска. Очевидцам удалось снять, как с места ЧП убегает мужчина с канистрой. Именно эта запись и помогла полицейским найти поджигателя.

В 200 метрах от места пожара, в лесополосе, полицейские нашли ту самую канистру. По предварительным данным, в ней находился бензин.

«К поджогу оказался причастен 37-летний житель Советска, который ранее некоторое время работал вместе с собственником сгоревшего автомобиля. Тогда между мужчинами произошел конфликт и подозреваемый, затаив обиду, решил отомстить», — рассказали в МВД.

После произошедшего мужчина уехал за границу. Поймали его, когда он вернулся назад. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

«У машины полностью выгорел моторный отсек. Сумма ущерба составила порядка 130 тысяч рублей», — отметили в МВД.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Русский человек живёт для кого-то». Охлобыстин - откровенно о личном
В результате нападения в пермской школе пострадали 15 человек
УФСИН взяла ответственность за гибель топ-менеджера «Роскосмоса»
Бьорндален не выступит на Олимпиаде-2018
Кому поможет повышение МРОТ до прожиточного минимума
Заработал официальный сайт избирательного штаба Путина
«Яхту Сталина» выставили на продажу за 20 миллионов рублей
Катрин Денев извинилась перед жертвами сексуального насилия
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Пхенчхан без Бьорндалена: жестоко, но справедливо Не стоит обижаться на решение тренеров сборной Норвегии не включать в заявку на Игры-2018 43-летнего Оле Эйнара Бьорндалена
Авто
Infiniti показал «просто красивый автомобиль» Знаете, как в «Инфинити» решили назвать новый стиль, который реализован в концепте под названием Q Inspiration
Hi-Tech
В Чернобыле построили солнечную электростанцию В зоне отчуждения закончилось строительство необычного сооружения
Кино
Постаревший Лоу и неузнаваемая Лайвли снимаются вместе Актеры в непривычных образах были замечены в Нью-Йорке на съемочной площадке детективной истории «Ритм-секция»
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Нападение в пермской школе: обобщение В результате драки между двумя старшеклассниками пострадали 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь