Калининградец сжег авто своего обидчика и сбежал за границу

Пожар произошел на улице Толстого в городе Советске в ночь под Рождество — вспыхнул «Мерседес 124» 1992 года выпуска. Очевидцам удалось снять, как с места ЧП убегает мужчина с канистрой. Именно эта запись и помогла полицейским найти поджигателя.

В 200 метрах от места пожара, в лесополосе, полицейские нашли ту самую канистру. По предварительным данным, в ней находился бензин.

«К поджогу оказался причастен 37-летний житель Советска, который ранее некоторое время работал вместе с собственником сгоревшего автомобиля. Тогда между мужчинами произошел конфликт и подозреваемый, затаив обиду, решил отомстить», — рассказали в МВД.

После произошедшего мужчина уехал за границу. Поймали его, когда он вернулся назад. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.