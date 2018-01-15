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17:02 (мск), источник: Volga News

Первого замглавы Похвистнева Вазлева освободили по амнистии

В Похвистневском районном суде вынесли приговор первому заместителю главы райцентра Николаю Вазлеву.

Источник: Reuters

Напомним, его изначально обвиняли в совершении трех преступлений: злоупотреблении полномочиями, растрате в особо крупном размере и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

В основу уголовного дела легло строительство домов для переселенцев и аварийного жилья — дом № 43б на ул. Бережкова вызвал множество нареканий, строителей даже заподозрили в использовании уже бывших в употреблении стройматериалов.

В летом 2015 г. Анатолия Васильева — руководителя компании ЗАО «Сервисторгстрой», которая вела строительство, — признали виновным в мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его приговорили его к трем годам и одному месяцу условного лишения свободы со штрафом 50 тыс. руб. и испытательным сроком два с половиной года.

В марте 2016 г. уголовное дело Николая Вазлева передали для рассмотрения в Похвистневский районный суд Самарской области, где 29 июня 2016 г. он был оправдан по всем статьям.

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Самарский областной суд подобное решение отменил и дело вернул на новое рассмотрение.

По итогам повторного судебного разбирательства Николая Вазлева признали виновным лишь в злоупотреблении должностными полномочиями, за что его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком, но от наказания и судимости сразу освободили по амнистии в связи с 70-летием Победы в ВОВ. По остальным статьям обвинения за Вазлевым признали право на реабилитацию.

Как сообщили в Похвистневском районном суде, этот приговор был обжалован и прокуратурой, и адвокатом подсудимого. Так, точка в этой истории еще не поставлена.

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