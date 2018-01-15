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17:32 (мск), источник: Комсомольская правда

На улице Гагарина в Калининграде сбили пешехода

В Калининграде в понедельник днем сбили пешехода. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте».

Авария произошла на перекрестке улиц Гагарина и Стрелецкой. Водитель «Мерседеса» сбила пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

— Пешеход жив, только хромает и губу разбил, — написал один из очевидцев.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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