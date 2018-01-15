На улице Гагарина в Калининграде сбили пешехода
В Калининграде в понедельник днем сбили пешехода. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте».
В Калининграде в понедельник днем сбили пешехода. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте».
Авария произошла на перекрестке улиц Гагарина и Стрелецкой. Водитель «Мерседеса» сбила пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.
— Пешеход жив, только хромает и губу разбил, — написал один из очевидцев.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.