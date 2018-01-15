В УФСИН признали вину за инцидент с гибелью топ-менеджер «Роскосмоса»

Источник: РИА Новости

Евдокимову вменяли аферу на 200 миллионов рублей с имуществом РСК «МиГ». В марте прошлого года его нашли зарезанным в камере СИЗО. Впоследствии за халатность был арестован сотрудник СИЗО Иван Проценко, по данным СМИ, на момент ЧП бывший замначальника оперативного отдела изолятора.

«Окончательная оценка будет дана следствием и судом, но вина сотрудников однозначно имеется», — сказал Мороз в понедельник на коллегии ведомства.

По его словам, за халатность один сотрудник привлечен к уголовной ответственности (очевидно, речь о Проценко), ряд других уволены или иным образом дисциплинарно наказаны.