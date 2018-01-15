В сети появилось видео, как грузовик таранит пять машин в Ростове-на-Дону

В сети появилось видео момента столкновения машин в массовом ДТП, которое произошло в Ростове на улице Нансена 11 января. Аварию записала камера наружного наблюдения, установленная на соседнем здании.

Напомним, около полудня грузовик FAW (за рулем был 25-летний водитель) выехал на обочину и снес несколько припаркованных автомобилей: Skoda, Volkswagen, Hyundai Elantra, Nissan и УАЗ. От удара одна из них перевернулась на бок. Теперь у ростовчан есть возможность увидеть, как это произошло.

К счастью, никто из людей в аварии не пострадал, а вот автомобили получили существенные повреждения.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-136611225&id=456239630&hash=6c3ca3c2fcabc188&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.