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17:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В сети появилось видео, как грузовик таранит пять машин в Ростове-на-Дону

Обошлось без пострадавших.

В сети появилось видео момента столкновения машин в массовом ДТП, которое произошло в Ростове на улице Нансена 11 января. Аварию записала камера наружного наблюдения, установленная на соседнем здании.

Напомним, около полудня грузовик FAW (за рулем был 25-летний водитель) выехал на обочину и снес несколько припаркованных автомобилей: Skoda, Volkswagen, Hyundai Elantra, Nissan и УАЗ. От удара одна из них перевернулась на бок. Теперь у ростовчан есть возможность увидеть, как это произошло.

К счастью, никто из людей в аварии не пострадал, а вот автомобили получили существенные повреждения.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях к видео ростовчане удивляются, почему после такого страшного ДТП водители проезжающих мимо машин не останавливаются, чтобы помочь возможным пострадавшим.

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