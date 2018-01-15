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17:45 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске 3-летний мальчик пострадал из-за вспыхнувшей батареи мобильного телефона

В Минске 3-летний мальчик получил ожог из-за вспыхнувшей батареи мобильного телефона. Информацию об этом предоставили в Минском ГУ МЧС.

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел в прошедшую пятницу, 12 января, в квартире дома на улице Грушевской.

Сообщение о случившемся поступило спасателям. Оказалось, что произошло разрушение аккумулятора мобильного телефона 2015 г. в.

В результате 3-летний ребенок получил ожог ноги и был доставлен в медучреждение.

На данный момент устанавливается причина произошедшего.

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