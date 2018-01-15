В Минске 3-летний мальчик пострадал из-за вспыхнувшей батареи мобильного телефона
В Минске 3-летний мальчик получил ожог
В Минске 3-летний мальчик получил ожог
Инцидент произошел в прошедшую пятницу, 12 января, в квартире дома на улице Грушевской.
Сообщение о случившемся поступило спасателям. Оказалось, что произошло разрушение аккумулятора мобильного телефона 2015 г. в.
В результате 3-летний ребенок получил ожог ноги и был доставлен в медучреждение.
На данный момент устанавливается причина произошедшего.