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17:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом секретаря колледжа подозревают в выдаче поддельных дипломов

В Волгоградской области секретаря учебной части одного из колледжей подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, с 2011 года подозреваемая вводила в заблуждение абитуриентов и бывших студентов, желающих восстановиться на учебе и заставляла их платить за образовательные услуги колледжа. Однако в действительности услуги предоставлялись бесплатно.

Также установлено, что женщина брала деньги за поступление и восстановление на учебе, а также сдачу теоретических курсов и практических занятий, а по результатам выдавала выпускникам поддельные дипломы о получении специальности. В настоящее время известно, как минимум, об 11 пострадавших от обмана подозреваемой, а общая сумма её криминального заработка составила более 750 тысяч рублей.

Свою вину в содеянном работница колледжа уже полностью признала.

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