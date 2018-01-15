Под Волгоградом секретаря колледжа подозревают в выдаче поддельных дипломов

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, с 2011 года подозреваемая вводила в заблуждение абитуриентов и бывших студентов, желающих восстановиться на учебе и заставляла их платить за образовательные услуги колледжа. Однако в действительности услуги предоставлялись бесплатно.

Также установлено, что женщина брала деньги за поступление и восстановление на учебе, а также сдачу теоретических курсов и практических занятий, а по результатам выдавала выпускникам поддельные дипломы о получении специальности. В настоящее время известно, как минимум, об 11 пострадавших от обмана подозреваемой, а общая сумма её криминального заработка составила более 750 тысяч рублей.