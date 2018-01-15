Стрельба в Павлодаре: неизвестный ранил мужчину и скрылся

Источник: Tengrinews

Инцидент произошел недалеко от одного из промышленных предприятий Павлодара. По словам очевидцев, на место происшествия прибыли сразу несколько патрульных машин.

В пресс-службе ДВД Павлодарской области информацию о стрельбе подтвердили, уточнив что она произошла 6 января.

«По факту нанесения огнестрельного ранения 34-летнему мужчине в Северной промзоне Павлодара начато досудебное расследование по статьям 24 части 3 и 99 УК РК “Покушение на убийство”. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — ответили на запрос Tengrinews.kz в пресс-службе регионального департамента полиции.

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По информации полиции, пострадавшим оказался неработающий павлодарец. Кто и по какой причине покушался на его жизнь, сотрудникам предстоит выяснить. «Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению данного преступления», — говорится в ответе пресс-службы ДВД Павлодарской области.

Как выяснилось, сразу после оказания медпомощи пострадавший отказался от госпитализации. Однако спустя три дня сам пришел в больницу.

«Мужчина обратился в приемное отделение больницы с жалобами на высокую температуру и сильные боли. Рассказал, что 6 января этого года был ранен неизвестным человеком. У пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, огнестрельное ранение в область правого плеча, предплечья и живота. После осмотра он был в экстренном порядке госпитализирован», — сообщили в Павлодарской областной больнице.