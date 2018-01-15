Стрельба в Павлодаре: неизвестный ранил мужчину и скрылся
Неизвестный выстрелил в безработного и скрылся в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Неизвестный выстрелил в безработного и скрылся в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Инцидент произошел недалеко от одного из промышленных предприятий Павлодара. По словам очевидцев, на место происшествия прибыли сразу несколько патрульных машин.
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«По факту нанесения огнестрельного ранения 34-летнему мужчине в Северной промзоне Павлодара начато досудебное расследование по статьям 24 части 3 и 99 УК РК “Покушение на убийство”. Назначена
По информации полиции, пострадавшим оказался неработающий павлодарец. Кто и по какой причине покушался на его жизнь, сотрудникам предстоит выяснить. «Проводятся следственные и
Как выяснилось, сразу после оказания медпомощи пострадавший отказался от госпитализации. Однако спустя три дня сам пришел в больницу.
«Мужчина обратился в приемное отделение больницы с жалобами на высокую температуру и сильные боли. Рассказал, что 6 января этого года был ранен неизвестным человеком. У пациента диагностировали закрытую
Сейчас состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Медики не исключают, что перед происшествием мужчину били.