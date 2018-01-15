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17:17 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани 10 человек эвакуировали из горящего дома по пр. Победы

Спасатели эвакуировали жителей дома по пр. Победы, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

15 января произошел пожар в квартире, расположенной на пятом этаже 10-этажного дома № 138 по пр. Победы. Жители высоких этажей не могли самостоятельно выбраться, так как дым заполнил помещение.

Спасатели, прибывшие по сигналу, эвакуировали 10 человек, а затем потушили пожар. Его площадь составила 5 кв. метров. Пострадавших нет.

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