В Казани 10 человек эвакуировали из горящего дома по пр. Победы
Спасатели эвакуировали жителей дома по пр. Победы, сообщает
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Спасатели эвакуировали жителей дома по пр. Победы, сообщает
15 января произошел пожар в квартире, расположенной на пятом этаже 10-этажного дома № 138 по пр. Победы. Жители высоких этажей не могли самостоятельно выбраться, так как дым заполнил помещение.
Спасатели, прибывшие по сигналу, эвакуировали 10 человек, а затем потушили пожар. Его площадь составила 5 кв. метров. Пострадавших нет.