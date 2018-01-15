НАЦ задержал адвоката по подозрению в коррупции
Сотрудники антикоррупционного ведомства задержали в Дондюшанах адвоката, который за 5000 евро обещал повлиять на исход уголовного дела.
Сотрудники антикоррупционного ведомства задержали в Дондюшанах адвоката, который за 5000 евро обещал повлиять на исход уголовного дела.
Подозреваемый пообещал оказать влияние на прокурора в Унгенах, который сможет вмешаться в исход уголовного дела и добиться освобождения родственника клиента, сообщает stirilocale.md.
Мужчину задержали в момент получения первой половины суммы — 2500 евро. На данный момент он арестован на 72 часа. В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы.