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17:26 (мск), источник: Actualitati.md

НАЦ задержал адвоката по подозрению в коррупции

Сотрудники антикоррупционного ведомства задержали в Дондюшанах адвоката, который за 5000 евро обещал повлиять на исход уголовного дела.

Источник: Reuters

Подозреваемый пообещал оказать влияние на прокурора в Унгенах, который сможет вмешаться в исход уголовного дела и добиться освобождения родственника клиента, сообщает stirilocale.md.

Мужчину задержали в момент получения первой половины суммы — 2500 евро. На данный момент он арестован на 72 часа. В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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