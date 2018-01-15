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17:08 (мск), источник: ТАСС

Около 1 тыс. пассажиров эвакуированы из-за пожара в электричке на востоке Москвы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Возгорание в электричке произошло возле станции Кусково на востоке Москвы, эвакуированы более 1 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«В районе станции Кусково Горьковского направления МЖД произошло загорание в вагоне», — сказал собеседник агентства. В настоящее время из вагонов эвакуировано около 1 тыс. человек. На место следуют пожарно-спасательные подразделения.

Во время загрузки произошла ошибка.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС подтвердили факт происшествия с электропоездом. «Поступила заявка на возможное возгорание, информация уточняется», — сообщили в ведомстве.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, электропоезд, следовавший по маршруту Москва — Петушки, совершил экстренное торможение, предположительно, из-за короткого замыкания.

«Электропоезд не доехал до станции. Идет эвакуация пассажиров поезда», — сказал собеседник агентства. На место происшествия также выехали сотрудники полиции, однако официальным комментарием пресс-службы управления на транспорте МВД по ЦФО ТАСС пока не располагает.

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