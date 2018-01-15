В Шымкенте автобус столкнулся с машиной скорой помощи

Источник: Zakon.kz

Медики не пострадали, больных в салоне тоже не было. Инцидент произошел 15 января около 10 утра на пересечении улиц Ташенова и Торекулова.

Неотложка стояла на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора, когда сзади машину ударил автобус. По словам водителя, машина как раз возвращалась на станцию после очередного вызова.