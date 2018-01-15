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17:39 (мск), источник: РИА Новости

Под Подольском за полчаса произошло пять ДТП с участием 16 машин

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пять ДТП с участием 16 машин произошло за полчаса в понедельник на автодороге «Южный обход Подольска», в них никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

«На автодороге “Южный обход Подольска” 15 января 2018 года в период с 8 утра по 8.30 произошло пять ДТП, в результате которых столкнулось 16 автомобилей», — сказал дежурный офицер.

По его словам, в этих ДТП никто не пострадал. Сейчас движение на этой дороге происходит в обычном режиме.

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