Директор компании на Кубани не заплатила 6,4 миллиона рублей налогов

По версии следствия, директор предоставила в налоговую декларацию по НДС за третий квартал 2016 года, включив в нее ложные сведения. В результате женщина уклонилась от уплаты налогов в размере, превысившем 6,4 миллиона рублей.

Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей директора компании по обвинению в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.