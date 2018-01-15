Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Изучены особенности «беременного мозга»
Гниды, Нежданы и Страхоты: как называли детей славяне
Ток, глубокое дыхание, smart drugs: как и зачем «взламывают» мозг
Эмили Ратаковски сравнила себя с Афродитой
У опасной черты: из-за чего обострились отношения США и КНДР Угрозы и резкие заявления — как США реагируют на северокорейскую ядерную программу
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Украина просит у России денег на строительство ракеты «Зенит»
«Здесь не США»: посла США осадили журналисты
Катрин Денев извинилась за защиту права мужчин на приставания
Президент Франции написал эротический роман
Врачей кардиодиспансера уволили после застолья на работе
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
8Взрыв магазина в Петербурге
17:47 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Директор компании на Кубани не заплатила 6,4 миллиона рублей налогов

Экс-директор предприятия в Кавказском районе Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По версии следствия, директор предоставила в налоговую декларацию по НДС за третий квартал 2016 года, включив в нее ложные сведения. В результате женщина уклонилась от уплаты налогов в размере, превысившем 6,4 миллиона рублей.

Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей директора компании по обвинению в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Пара занялась любовью в авто, мчавшемся на скорости по трассе
Смерть порнозвезды: таинственное послание и закат карьеры. Видео
В результате нападения в пермской школе пострадали 15 человек
УФСИН взяла ответственность за гибель топ-менеджера «Роскосмоса»
Бьорндален не выступит на Олимпиаде-2018
Кому поможет повышение МРОТ до прожиточного минимума
Заработал официальный сайт избирательного штаба Путина
«Яхту Сталина» выставили на продажу за 20 миллионов рублей
Катрин Денев извинилась перед жертвами сексуального насилия
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Пхенчхан без Бьорндалена: жестоко, но справедливо Не стоит обижаться на решение тренеров сборной Норвегии не включать в заявку на Игры-2018 43-летнего Оле Эйнара Бьорндалена
Авто
Infiniti показал «просто красивый автомобиль» Знаете, как в «Инфинити» решили назвать новый стиль, который реализован в концепте под названием Q Inspiration
Hi-Tech
В Чернобыле построили солнечную электростанцию В зоне отчуждения закончилось строительство необычного сооружения
Кино
Постаревший Лоу и неузнаваемая Лайвли снимаются вместе Актеры в непривычных образах были замечены в Нью-Йорке на съемочной площадке детективной истории «Ритм-секция»
Недвижимость
В Китае взорвали христианскую церковь. Почему - никто не объяснил
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Нападение в пермской школе: обобщение В результате драки между двумя старшеклассниками пострадали 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь