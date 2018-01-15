В Волгоградской области нашли поджигателя 50 тонн сена
Пироманом оказался состоящий на учете в психоневрологическом диспансере 34-летний мужчина.
Пироманом оказался состоящий на учете в психоневрологическом диспансере 34-летний мужчина.
13 января в Светлоярском районе пожарные тушили несколько десятков тонн сена. После экспертиз стало ясно: две тысячи тюков с сеном общей массой 50 тонн и стоимостью примерно в 200 тысяч рублей
Учтет ли суд «особенность» подозреваемого, в отношении которого возбуждено уголовное дело, однако для всех, кто в здравом уме и твердой памяти совершает подобные преступления, квалифицируемые по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», закон предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.