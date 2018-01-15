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18:35 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области нашли поджигателя 50 тонн сена

Пироманом оказался состоящий на учете в психоневрологическом диспансере 34-летний мужчина.

13 января в Светлоярском районе пожарные тушили несколько десятков тонн сена. После экспертиз стало ясно: две тысячи тюков с сеном общей массой 50 тонн и стоимостью примерно в 200 тысяч рублей кто-то специально подпалил. За дело взялись правоохранители, которые выяснили: фермеру попытались отомстить. Версия следствия привела полицейских к подозреваемому — состоящему на учете в психоневрологическом диспансере 34-летнему местному жителю. Пироман не отпирался, признавшись, что раньше работал на этой ферме, но потом повздорил с хозяином и решил его проучить.

Учтет ли суд «особенность» подозреваемого, в отношении которого возбуждено уголовное дело, однако для всех, кто в здравом уме и твердой памяти совершает подобные преступления, квалифицируемые по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», закон предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

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В Волгоградской области нашли поджигателя 50 тонн сена
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