В Воронеже дочь бывшего главы райадминистрации еще на месяц оставили под домашним арестом
Любовь Овчинникова останется дома до 16 февраля.
Любовь Овчинникова останется дома до 16 февраля.
Ленинский райсуд продлил меру пресечения фигурантам громкого дела о мошенничестве с землей инвалидов в Новоусманском районе. Дочь бывшего главы администрации района Любовь Овчинникова проведет под домашним арестом еще месяц — до 16 февраля 2018 года, а сотрудница районной администрации Лилия Киреева — два месяца. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали в
Следователи заподозрили группу из
Основным фигурантом дела стала Любовь Овчинникова — дочь Владимира Чернышова, занимавшего на тот момент должность главы администрации Новоусманского района. Женщине предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Позже под следствие попала также руководитель финансового отдела райадминистрации Лилия Киреева. Чиновницу обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следователей, Киреева нарушила порядок приема заявок от граждан, которые претендовали на выдачу льготных участков земли.
Суд избрал обеим женщинам меру пресечения в виде заключения под стражу. Любовь Овчинникову и Лилию Кирееву отпустили под домашний арест 12 октября 2017 года.
Глава администрации Новоусманского района ушел в отставку по собственному желанию в конце сентября 2017 года.