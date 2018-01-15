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18:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже дочь бывшего главы райадминистрации еще на месяц оставили под домашним арестом

Любовь Овчинникова останется дома до 16 февраля.

Источник: РИА "Воронеж"

Ленинский райсуд продлил меру пресечения фигурантам громкого дела о мошенничестве с землей инвалидов в Новоусманском районе. Дочь бывшего главы администрации района Любовь Овчинникова проведет под домашним арестом еще месяц — до 16 февраля 2018 года, а сотрудница районной администрации Лилия Киреева — два месяца. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали в пресс-службе суда в понедельник, 15 января.

Следователи заподозрили группу из пяти-семи человек в мошенничестве. По данным правоохранителей, они с помощью должностных лиц администрации района присваивали землю инвалидов. Сообщники находили льготников, которые имеют право получить землю, и оформляли на них документы. Местным жителям выделяли участки земли в Новоусманском районе без очереди. Иногда люди не знали о том, что на них оформили наделы, чаще им платили за участие в схеме по 5−10 тыс. рублей. После этого подозреваемые от имени инвалидов продавали участки за бесценок своим знакомым. Затем землю передавали в третьи руки уже по рыночной стоимости.

Основным фигурантом дела стала Любовь Овчинникова — дочь Владимира Чернышова, занимавшего на тот момент должность главы администрации Новоусманского района. Женщине предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Позже под следствие попала также руководитель финансового отдела райадминистрации Лилия Киреева. Чиновницу обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следователей, Киреева нарушила порядок приема заявок от граждан, которые претендовали на выдачу льготных участков земли.

Суд избрал обеим женщинам меру пресечения в виде заключения под стражу. Любовь Овчинникову и Лилию Кирееву отпустили под домашний арест 12 октября 2017 года.

Глава администрации Новоусманского района ушел в отставку по собственному желанию в конце сентября 2017 года.

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