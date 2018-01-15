В этот понедельник в Казани без света разом остались 96,7 тыс. человек

Так, по данным МЧС Татарстана, информация об этом поступило от очевидца в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС республики.

Предварительно, электричество отключено в жилых домах с населением 96,7 тысяч человек. В том числе были обесточены 14 котелен, 29 детских садов и 21 школа.

— Предварительная причина — отключение кабельной линии 110 Квт подстанций «Горки» и «Советская», — сообщают в МЧС Татарстана. — На месте происшествия работает оперативная группа Казанского пожарно-спасательного гарнизона и бригады ОАО «Сетевая компания».

По словам очевидцев во многих домах свет уже появился.

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