Левобережная половина Атырау осталась без электроэнергии
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Вся левобережная часть Атырау осталась без электроэнергии, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Вся левобережная часть Атырау осталась без электроэнергии, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Без света оказались и около 20 пригородных поселков.
«Причиной отключения электроэнергии стала авария на высоковольтной линии. Но где она произошла и каковы масштабы аварии, пока не известно», — отметили в ДЧС региона.
Как сообщают в социальных сетях жители города, перед отключением электроэнергии со стороны находящейся в городской черте ТЭЦ был слышен сильный шум.