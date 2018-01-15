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15 января, источник: Kazinform

Левобережная половина Атырау осталась без электроэнергии

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Вся левобережная часть Атырау осталась без электроэнергии, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Без света оказались и около 20 пригородных поселков.

«Причиной отключения электроэнергии стала авария на высоковольтной линии. Но где она произошла и каковы масштабы аварии, пока не известно», — отметили в ДЧС региона.

Как сообщают в социальных сетях жители города, перед отключением электроэнергии со стороны находящейся в городской черте ТЭЦ был слышен сильный шум.

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