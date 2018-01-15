В Молодечно пенсионерка нашла чужой кошелек и сняла с карточки 1500 рублей

Источник: Комсомольская правда

В рождественские праздники, 7 января 2018 года, в городском автобусе в Молодечно пенсионер 1949 года рождения потерял кошелек. На следующий день мужчина опомнился: в кошельке кроме 30 рублей наличкой была и карточка, на которой скопились пенсионные выплаты за несколько месяцев, а рядом с ней — листок с пин-кодом. Однако за сутки карту обналичили, на счету оставалось чуть более трех рублей.

В милиции за несколько дней установили вора — похитительницей оказалась пожилая женщина, ее объявили в розыск. А через несколько дней в райцентре нашлись знакомые злоумышленницы, которые ее опознали. Оказалось, что карточку нашла и обналичила пенсионерка 1959 года рождения.

— Свою вину она признала и раскаивается в содеянном. Объяснить, что на нее нашло, молодечненка не смогла, — процитировал Ивана Липчика, оперуполномоченного отдела уголовного розыска РОВД Молодечно, kraj.by.

Все деньги — 1500 снятые с карточки и 30 рублей из кошелька женщина вернула пенсионеру.