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00:38 (мск), источник: Kazinform

Названа причина отключения электричества в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Причиной отключения электроэнергии в Атырау стал выход из строя двух турбин на ТЭЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На Атырауской ТЭЦ вышли из строя две турбины — одна мощностью 50 мегаватт и одна мощностью 80 мегаватт. По этой причине половина города, расположенная на левой стороне Урала, а также часть населенных пунктов остались без электричества. В настоящее время турбину мощностью 80 мегаватт удалось запустить. В социально значимые объекты, жилые дома атыраусцев электричесво вернулось. За счет резервных источников продолжается подключение других абонентов», — сообщил заместитель акима города Атырау Мейрим Калауи.

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