Названа причина отключения электричества в Атырау

«На Атырауской ТЭЦ вышли из строя две турбины — одна мощностью 50 мегаватт и одна мощностью 80 мегаватт. По этой причине половина города, расположенная на левой стороне Урала, а также часть населенных пунктов остались без электричества. В настоящее время турбину мощностью 80 мегаватт удалось запустить. В социально значимые объекты, жилые дома атыраусцев электричесво вернулось. За счет резервных источников продолжается подключение других абонентов», — сообщил заместитель акима города Атырау Мейрим Калауи.