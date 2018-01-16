Взрыв разрушил здание в Антверпене
Москва. 16 января. INTERFAX.RU — После взрыва в Антверпене разрушилось здание и повреждены два соседних, сообщил вечером в понедельник сайт бельгийской газеты Le Soir со ссылкой на полицию.
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Москва. 16 января. INTERFAX.RU — После взрыва в Антверпене разрушилось здание и повреждены два соседних, сообщил вечером в понедельник сайт бельгийской газеты Le Soir со ссылкой на полицию.
«Пять человек ранены, по данным пожарных. О террористическом акте речь не идет», — приводит издание слова полицейского источника.
Телеканал RTBF в свою очередь сообщил, что в пострадавшем доме взорвался бытовой газ. Разрушены три квартиры, данных о жертвах пока нет.
Полицейские оцепили место происшествия и призывают жителей квартала не приближаться, чтобы оставить свободным доступ спасательным службам.