Взрыв разрушил здание в Антверпене

«Пять человек ранены, по данным пожарных. О террористическом акте речь не идет», — приводит издание слова полицейского источника.

Телеканал RTBF в свою очередь сообщил, что в пострадавшем доме взорвался бытовой газ. Разрушены три квартиры, данных о жертвах пока нет.