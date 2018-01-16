Мошенница хотела разжиться за счет железной дороги в Приморье
Работница локомотивного депо на станции Сибирцево присвоила около 140 литров дизельного топлива, об этом «Deita. ru» сообщили в
Работница локомотивного депо на станции Сибирцево присвоила около 140 литров дизельного топлива, об этом «Deita. ru» сообщили в
Она занимала должность раздатчика нефтепродуктов, имела доступ к вверенному ей дизельному топливу и не преминула этим воспользоваться.
Однако ей не удалось довести задуманное до конца. Сотрудники транспортной полиции поймали женщину, когда она пыталась вывезти имущество ОАО «РЖД» на автомобиле в 12 полимерных канистрах.
Возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты. Сотруднице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что мошенница действовала по хитрой схеме во Владивостоке.
Таисия Масина.