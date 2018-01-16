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03:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Мошенница хотела разжиться за счет железной дороги в Приморье

Работница локомотивного депо на станции Сибирцево присвоила около 140 литров дизельного топлива, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Она занимала должность раздатчика нефтепродуктов, имела доступ к вверенному ей дизельному топливу и не преминула этим воспользоваться.

Однако ей не удалось довести задуманное до конца. Сотрудники транспортной полиции поймали женщину, когда она пыталась вывезти имущество ОАО «РЖД» на автомобиле в 12 полимерных канистрах.

Возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты. Сотруднице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что мошенница действовала по хитрой схеме во Владивостоке.

Таисия Масина.

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