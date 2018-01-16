Марихуану нашли полицейские в доме жителя Хабаровского края

Правоохранители нашли у подозреваемого дома растительную массу в тубусе от шприца, а также фрагменты из полимерного материала со смолообразным веществом. Экспертиза показала, что среди изъятого было более 33 граммов марихуаны и 3,5 грамма масла каннабиса.