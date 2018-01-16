Марихуану нашли полицейские в доме жителя Хабаровского края
В поселке ЦЭС Верхнебуреинского района полицейские задержали 29-летнего местного жителя: у мужчины изъяли наркотики, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В поселке ЦЭС Верхнебуреинского района полицейские задержали 29-летнего местного жителя: у мужчины изъяли наркотики, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Правоохранители нашли у подозреваемого дома растительную массу в тубусе от шприца, а также фрагменты из полимерного материала со смолообразным веществом. Экспертиза показала, что среди изъятого было более 33 граммов марихуаны и 3,5 грамма масла каннабиса.
По этому факту возбудили уголовное дело. В отношении фигуранта избрали меру пресечения — обязательство о явке. Как выяснилось, ранее мужчина уже был судим.