Крупный пожар уничтожил супермаркет во Владивостоке

Поздним вечером, 15 января, на улице Светланской, 189 во Владивостоке загорелся супермаркет, сообщало РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Возгорание произошло в трёхэтажном здании из бетонной обшивки, в котором расположен супермаркет «Фреш25». Сообщение поступило на пульт пожарно-спасательной службы города в 22.00.

Первые расчеты пожарных прибыли на место происшествия уже через 5 минут. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. Пожарные установили, что горели помещения внутри здания и сам фасад.

Полтора часа потребовалось на то, чтобы ликвидировать пожар. Общая площадь возгорания составила 150 кв. м., пострадавших в происшествии нет. В ликвидации пожара были задействованы 27 человек личного состава и 8 единиц техники.