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03:13 (мск), источник: VLADNEWS

Крупный пожар уничтожил супермаркет во Владивостоке

Общая площадь возгорания составила 150 кв.м.

Поздним вечером, 15 января, на улице Светланской, 189 во Владивостоке загорелся супермаркет, сообщало РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Возгорание произошло в трёхэтажном здании из бетонной обшивки, в котором расположен супермаркет «Фреш25». Сообщение поступило на пульт пожарно-спасательной службы города в 22.00.

Первые расчеты пожарных прибыли на место происшествия уже через 5 минут. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. Пожарные установили, что горели помещения внутри здания и сам фасад.

Полтора часа потребовалось на то, чтобы ликвидировать пожар. Общая площадь возгорания составила 150 кв. м., пострадавших в происшествии нет. В ликвидации пожара были задействованы 27 человек личного состава и 8 единиц техники.

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