Спасатели Приморья ищут не поднявшегося аквалангиста
Поиски результата не дали и продолжатся 16 января.
Поиски результата не дали и продолжатся 16 января.
Взрослый аквалангист пропал в Приморском крае.
14 января в 11:10 Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой помочь. Пропал мужчина, нырявший с аквалангом у мыса Абросимова пролива Босфор Восточный и не поднявшийся на поверхность вовремя.
15 января в 11:00 для помощи полицейским в поиске пропавшего убыла группа спасателей Владивостокского
Водолазная группа Владивостокского
В операции задействованы пять человек и три единицы техники, в том числе два плавательных средства.