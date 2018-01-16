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03:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Спасатели Приморья ищут не поднявшегося аквалангиста

Поиски результата не дали и продолжатся 16 января.

Взрослый аквалангист пропал в Приморском крае.

14 января в 11:10 Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой помочь. Пропал мужчина, нырявший с аквалангом у мыса Абросимова пролива Босфор Восточный и не поднявшийся на поверхность вовремя.

15 января в 11:00 для помощи полицейским в поиске пропавшего убыла группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России.

Водолазная группа Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России погрузилась пять раз. Обследовано 400 кв. м. подводной акватории. Поиски результата не дали и продолжатся 16 января.

В операции задействованы пять человек и три единицы техники, в том числе два плавательных средства.

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