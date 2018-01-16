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03:53 (мск), источник: VLADNEWS

Автолюбители Владивостока вновь не поделили кольцо Инструментального завода

Подробности ДТП устанавливаются.

16 января во Владивостоке вновь произошло ДТП на кольце Инструментального завода, сообщает РИА VladNews.

Участниками транспортного происшествия стали Suzuki Swift и Lexus LX450.

По предварительным данным, джип двигался со стороны Тополиной аллеи и не уступил дорогу легковушке, в результате чего произошло столкновение.

В результате удара Лексус остался без бампера.

В настоящее время все подробности ДТП устанавливаются.

Напомним, 15 января на кольце Инструментального завода две автоледи не поделили дорогу, в результате чего на популярном утреннем маршруте собралась пробка.

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