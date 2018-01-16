Хабаровский водитель после ДТП оказался в нейрохирургическом отделении

Информация об аварии поступила дежурному городского управления ГИБДД в 17:10. На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что водитель Nissan Ad ехал по улице Сидоренко от Суворова к Производственной, при развороте в районе дома № 2 по Производственному переулку он допустил столкновение с Subaru Forester, который двигался в попутном направлении.

О причинах, которые привели к столкновению транспортных средств, не сообщается. Известно, что врачи скорой помощи госпитализировали водителя «Ниссана». Со скальпированной раной головы и сотрясением мозга мужчину 1962 года рождения доставили в нейрохирургическое отделение краевой клинической больницы № 2.

Его пассажиры пострадали меньше, впрочем, им тоже понадобилась медицинская помощь. У одного из мужчин — ушиб мягких тканей головы и перелом одного ребра, другой тоже ушиб голову и грудную клетку. Оба будут проходить лечение амбулаторно.