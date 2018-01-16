Хабаровчанин, угрожая пистолетом, ограбил нового знакомого

В Хабаровске за помощью к сотрудникам полиции обратился житель Краснофлотского района, сообщивший о грабеже. Мужчина пришел в отделение полиции ночью и рассказал, что в подъезде на него напал новый знакомый, с которым он «встретился» в сети. Хабаровчане познакомились через мобильное приложение и договорились выпить. Однако, когда один из них пришел в дом по улице Ясной, второй в подъезде достал пистолет и, угрожая им, забрал золотое кольцо стоимостью 30 тысяч рублей.