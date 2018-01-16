Хабаровчанин, угрожая пистолетом, ограбил нового знакомого
Мужчины познакомились через мобильное приложение и встретились, чтобы выпить.
Мужчины познакомились через мобильное приложение и встретились, чтобы выпить.
В Хабаровске за помощью к сотрудникам полиции обратился житель Краснофлотского района, сообщивший о грабеже. Мужчина пришел в отделение полиции ночью и рассказал, что в подъезде на него напал новый знакомый, с которым он «встретился» в сети. Хабаровчане познакомились через мобильное приложение и договорились выпить. Однако, когда один из них пришел в дом по улице Ясной, второй в подъезде достал пистолет и, угрожая им, забрал золотое кольцо стоимостью 30 тысяч рублей.
— Подозреваемого задержали по горям следам. Им оказался ранее не судимый 20-летний житель Краснофлотского района, — рассказали в
На нападавшего заведено уголовное дело по статье «Разбой», ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас молодой мужчина сидит в изоляторе временного содержания. Меру пресечения ему изберет суд.