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03:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Хабаровчанин, угрожая пистолетом, ограбил нового знакомого

Мужчины познакомились через мобильное приложение и встретились, чтобы выпить.

В Хабаровске за помощью к сотрудникам полиции обратился житель Краснофлотского района, сообщивший о грабеже. Мужчина пришел в отделение полиции ночью и рассказал, что в подъезде на него напал новый знакомый, с которым он «встретился» в сети. Хабаровчане познакомились через мобильное приложение и договорились выпить. Однако, когда один из них пришел в дом по улице Ясной, второй в подъезде достал пистолет и, угрожая им, забрал золотое кольцо стоимостью 30 тысяч рублей.

— Подозреваемого задержали по горям следам. Им оказался ранее не судимый 20-летний житель Краснофлотского района, — рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Хабаровску. — В ходе личного досмотра у него изъяли пневматический пистолет и похищенное золотое кольцо.

На нападавшего заведено уголовное дело по статье «Разбой», ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас молодой мужчина сидит в изоляторе временного содержания. Меру пресечения ему изберет суд.

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