Пропавшего 8-летнего мальчика разыскали в Иркутске
Оказалось, что школьник не смог попасть к себе домой.
Оказалось, что школьник не смог попасть к себе домой.
Накануне, 15 января, в Иркутске пропал восьмилетний ребенок. Около 15 часов школьник сел в автобус на остановке «Поселок Энергетиков», но домой в микрорайон «Березовый» так и не добрался. Полицейские, узнав о пропаже мальчика, бросились на поиски.
— Около 80 полицейских, сотрудники Росгвардии, частных охранных предприятий и волонтеры разыскивали школьника, — рассказывают в
Выяснилось, что ребенок приехал в микрорайон «Березовый», но
Теперь с семьей школьника работают инспекторы по делам несовершеннолетних, чтобы больше таких случаев не повторилось.