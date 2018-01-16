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04:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавшего 8-летнего мальчика разыскали в Иркутске

Оказалось, что школьник не смог попасть к себе домой.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 15 января, в Иркутске пропал восьмилетний ребенок. Около 15 часов школьник сел в автобус на остановке «Поселок Энергетиков», но домой в микрорайон «Березовый» так и не добрался. Полицейские, узнав о пропаже мальчика, бросились на поиски.

— Около 80 полицейских, сотрудники Росгвардии, частных охранных предприятий и волонтеры разыскивали школьника, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. — В итоге мальчика обнаружили живым и здоровым.

Выяснилось, что ребенок приехал в микрорайон «Березовый», но почему-то не смог попасть домой — вероятно, родителей в это время не было в квартире. Он сидел возле дверей и плакал. Соседка услышала это, и временно позвала мальчика к себе, чтобы ему не пришлось ждать в подъезде.

Теперь с семьей школьника работают инспекторы по делам несовершеннолетних, чтобы больше таких случаев не повторилось.

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