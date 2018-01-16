Представитель сети «Фреш25» рассказал о последствиях ночного пожара
Сгоревший супермаркет будет восстановлен в кратчайшие сроки.
Сгоревший супермаркет будет восстановлен в кратчайшие сроки.
На уничтоженную огнем торговую точку у руководства компании большие планы. Место определенно не будет пустовать и в скором времени супермаркет приведут в надлежащий вид и откроют для посетителей, сообщает РИА VladNews.
«На месте пожара работают службы, задачей которых является выяснение всех причин произошедшего. Пока давать
«Супермаркет в этом месте востребован у населения, поэтому он будет восстановлен. Сейчас необходимо, прежде всего, отреставрировать здание. Выгорела очень большая часть строения, фактически одна треть была полностью уничтожена», рассказал собеседник агентства.
Напомним, что вчера произошло возгорание в трехэтажном здании по улице Светланская, 189. Сообщение поступило на пульт
Полтора часа потребовалось на то, чтобы ликвидировать пожар. Общая площадь возгорания составила 150 кв. м., пострадавших в происшествии нет. В ликвидации пожара были задействованы 27 человек личного состава и 8 единиц техники.