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05:39 (мск), источник: VLADNEWS

Представитель сети «Фреш25» рассказал о последствиях ночного пожара

Сгоревший супермаркет будет восстановлен в кратчайшие сроки.

Источник: VLADNEWS

На уничтоженную огнем торговую точку у руководства компании большие планы. Место определенно не будет пустовать и в скором времени супермаркет приведут в надлежащий вид и откроют для посетителей, сообщает РИА VladNews.

«На месте пожара работают службы, задачей которых является выяснение всех причин произошедшего. Пока давать какую-либо оценку уничтоженного имущества слишком преждевременно. Сегодня, с самого утра на место пожара выехало руководство сети, сейчас они на месте, совместно с линейным персоналом оценивают стоимость уничтоженного товара», сообщил источник близкий к руководству компании.

Кроме того, стали известны планы компании на ближайшее будущее.

«Супермаркет в этом месте востребован у населения, поэтому он будет восстановлен. Сейчас необходимо, прежде всего, отреставрировать здание. Выгорела очень большая часть строения, фактически одна треть была полностью уничтожена», рассказал собеседник агентства.

Напомним, что вчера произошло возгорание в трехэтажном здании по улице Светланская, 189. Сообщение поступило на пульт пожарно-спасательной службы города в 22.00.

Полтора часа потребовалось на то, чтобы ликвидировать пожар. Общая площадь возгорания составила 150 кв. м., пострадавших в происшествии нет. В ликвидации пожара были задействованы 27 человек личного состава и 8 единиц техники.

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