Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
Гниды, Нежданы и Страхоты: как называли детей славяне
Опубликован антирейтинг кандидатов в президенты России
Бывшую девушку Леонардо ДиКаприо обвинили в полноте
У опасной черты: из-за чего обострились отношения США и КНДР Угрозы и резкие заявления — как США реагируют на северокорейскую ядерную программу
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
СМИ: бойцы украинской Нацгвардии разгромили лицей под Одессой
СМИ: 37-летняя Семенович показала откровенное фото
Эмили Ратаковски сравнила себя с Афродитой
Ирина Безрукова высказалась о сексуальных домогательствах
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
9Умер Михаил Державин
05:51 (мск), источник: Вести Приморье

Приморец похитил свыше 320 килограммов чугуна

Приморец похитил из полувагона грузового поезда, стоящего на станции Новошахтинская, 25 слитков нелегированного чугуна, принадлежащего иностранной компании. Общий вес украденного — свыше 320 килограммов.

Как сообщают транспортные полицейские, злоумышленник пошел на кражу, так как у него не было работы и он нуждался в деньгах. Он пояснил стражам правопорядка, что решил похитить чужой груз спонтанно, после того, как увидел в прибывшем на станцию составе чугунные слитки. Воспользовавшись собственным автомобилем, подозреваемый перевез похищенное имущество и сдал его в пункт приема металлолома и получил за это деньги.

Сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отдела МВД России на станции Уссурийск в рамках отработки информации обнаружили и изъяли похищенный металл.

По данному факту отделом дознания ЛО МВД России на станции Уссурийск возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Пара занялась любовью в авто, мчавшемся на скорости по трассе
Смерть порнозвезды: таинственное послание и закат карьеры. Видео
Полиция назвала смерть солистки The Cranberries необъяснимой
Нападение в пермской школе: версии и возможные последствия
Умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов
Дочь Мартина Лютера Кинга подвергла критике Трампа
ЕС предложил исключить восемь стран из черного списка офшоров
Госдеп предупредил американцев по поводу поездок в КНДР
В Саудовской Аравии показали первый за 35 лет фильм
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Олимпийский отбор в суде: что ждет российских атлетов в CAS? На следующей неделе Спортивный арбитраж начинает слушания по апелляциям российских спортсменов на решения дисциплинарной комиссии МОК
Авто
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого Nissan Xmotion Concept смотрится очень злобно. Такая машина отлично подошла бы плохим ребятам из «Звездных войн» или еще какого-нибудь фантастического боевика
Hi-Tech
В Чернобыле построили солнечную электростанцию В зоне отчуждения закончилось строительство необычного сооружения
Кино
Постаревший Лоу и неузнаваемая Лайвли снимаются вместе Актеры в непривычных образах были замечены в Нью-Йорке на съемочной площадке детективной истории «Ритм-секция»
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Сергей Лазарев с сыном отдыхает в Майами Певец растрогал соцсети милым снимком с Никитой.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь