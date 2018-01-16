Приморец похитил свыше 320 килограммов чугуна

Как сообщают транспортные полицейские, злоумышленник пошел на кражу, так как у него не было работы и он нуждался в деньгах. Он пояснил стражам правопорядка, что решил похитить чужой груз спонтанно, после того, как увидел в прибывшем на станцию составе чугунные слитки. Воспользовавшись собственным автомобилем, подозреваемый перевез похищенное имущество и сдал его в пункт приема металлолома и получил за это деньги.