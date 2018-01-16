Осужденным за махинации крупным экс-чиновникам Приморья «подсластили пилюлю»

Источник: ДЕЙТА

Граждане виновны в махинациях почти на полмиллиарда рублей, но суд незначительно смягчил наказание.

В частности, из приговора исключены ссылки на назначение наказания по совокупности преступлений, сроки давности уголовного преследования по которым к моменту рассмотрения дела в суде второй инстанции истекли.

Так, бывший руководитель территориального управления Росимущества Игорь Мещеряков проведет в колонии не 12, а 11 лет, экс-председатель комитета по управлению госимуществом Приморья Владимир Книжник — не 11, а 10 лет.

Несколько фигурантов, осужденные краевым судом условно, освобождены от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Кроме того, апелляционная инстанция изменила и ту часть приговора, в которой говорилось о том, что распроданное имущество должно вернуться собственнику — Приморскому краю и РФ. Теперь судьба недвижимости будет разрешаться в порядке гражданского судопроизводства.

Напомним, в конце 2016 года суд вынес обвинительный приговор 13 подсудимым. Организаторы махинаций И. Мещеряков и В. Книжник получили длительные сроки заключения. Трое подельников получили от шести до семи с половиной лет лишения свободы. Остальные приговорены к условным срокам — от четырех до шести лет.

Экс-депутат регионального парламента Сергей Степанченко скрылся от следствия в США, и был объявлен в розыск.