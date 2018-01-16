Меры безопасности в школах Хабаровского края усилят после драки в Перми
Экстренное совещание провел губернатор Вячеслав Шпорт.
Экстренное совещание провел губернатор Вячеслав Шпорт.
Во всех школах усилят меры безопасности после инцидента в Перми, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости. Об этом заявила заявила
Это связано с нашумевшим инцидентом: 15 января в пермской школе два подростка пустили в ход ножи в кабинете, где проходил урок четвертого класса. Педагог и ученики попытались разнять старшеклассников. В результате получили ранения пятнадцать человек. Педагог и двое школьников, по данным экстренных служб Перми, находятся в тяжелом состоянии.
«Будет полный разбор этого случая, и здесь мы попросим и гражданское сообщество, потому что с таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Нужна серьезная работа, такого не должно повториться на российском пространстве», — сказала чиновница.
По итогам расследования будут установлены слабые места системы безопасности в образовательных учреждениях, в будущем планируется их устранить, уточнила Ольга Голодец.
Сегодня губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провёл экстренное совещание, посвящённое вопросам безопасности в школах региона. Главы районов доложили губернатору об оснащении школ системами видеонаблюдения и кнопками тревожного вызова. Вячеслав Шпорт поручил провести внеплановые проверки систем безопасности краевых учебных заведений.