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06:15 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Меры безопасности в школах Хабаровского края усилят после драки в Перми

Экстренное совещание провел губернатор Вячеслав Шпорт.

Источник: РИА "Новости"

Во всех школах усилят меры безопасности после инцидента в Перми, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости. Об этом заявила заявила вице-премьер федерального правительства Ольга Голодец.

Это связано с нашумевшим инцидентом: 15 января в пермской школе два подростка пустили в ход ножи в кабинете, где проходил урок четвертого класса. Педагог и ученики попытались разнять старшеклассников. В результате получили ранения пятнадцать человек. Педагог и двое школьников, по данным экстренных служб Перми, находятся в тяжелом состоянии.

«Будет полный разбор этого случая, и здесь мы попросим и гражданское сообщество, потому что с таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Нужна серьезная работа, такого не должно повториться на российском пространстве», — сказала чиновница.

По итогам расследования будут установлены слабые места системы безопасности в образовательных учреждениях, в будущем планируется их устранить, уточнила Ольга Голодец.

Росгвардия, в свою очередь, намерена провести проверку частных охранных предприятий, которые оказывают на договорной основе услуги по охране школ. Планируется также определить наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей, а также уровень подготовленности охранников к действиям в экстренных ситуациях.

Сегодня губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провёл экстренное совещание, посвящённое вопросам безопасности в школах региона. Главы районов доложили губернатору об оснащении школ системами видеонаблюдения и кнопками тревожного вызова. Вячеслав Шпорт поручил провести внеплановые проверки систем безопасности краевых учебных заведений.

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