Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Британец порвал глотку, пытаясь сдержать чихание
Робот-ребенок раскрыл правду о микробах в каждом доме
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
Хелен Миррен вышла в свет в прозрачной юбке
Пара из США держала в неволе 13 детей, приковывая их к кроватямОб этом стало известно, когда их дочь смогла сбежать
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Звезда «Бумера» Сергей Горобченко сообщил о диагнозе из больницы
Украина сняла санкции с поставщика угля из России
Россиянки все реже хотят оформлять брак официально
Хелен Миррен вышла в свет в прозрачной юбке
Умер известный капитан команды КВН Владимир Дуда - СМИ
СМИ: Толкалина встала на защиту Кончаловского
Что можно купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Ипотека станет доступной для половины семей РФ
Фоторепортажи
8Взрыв магазина в Петербурге
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
17:22 (мск), источник: Калининград.Ru

На ул. Гагарина в Калининграде «Мерседес» сбил 21-летнего пешехода

В понедельник, 15 января, на улице Гагарина в Калининграде произошло ДТП с участием пешехода.

Около 12:30 водитель «Мерседеса» сбил 21-летнего молодого человека на «зебре».

В результате аварии пострадавший получил телесные повреждения. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ещё один инцидент произошёл в 12:30 на улице Галицкого. Водитель «Опеля» при выезде со двора жилого дома сбил 61-летнюю женщину. В момент ДТП пенсионерка находилась на тротуаре. Она получила телесные повреждения.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Соединили берега»: Восточную эстакаду в Калининграде достроили до острова
«С красным и белым орнаментом»: на Ленинском проспекте заканчивают ремонт е
В Косово убит сербский политик Оливер Иванович
В поддержку Путина собрали более миллиона подписей
Куриные полуфабрикаты оказались опасными для здоровья
Скончался знаменитый новосибирский КВНщик Владимир Дуда
Суд продлил домашний арест режиссеру Серебренникову
Стали известны подробности секретной миссии СССР на Луну
В РПЦ предложили вернуть старый календарный стиль
Спорт
Так Черчесов будет выбирать состав сборной России на ЧМ-2018 Комплект для "Лужников": на товарищескую игру с Бразилией и на матч открытия чемпионата мира против Саудовской Аравии
Авто
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого Nissan Xmotion Concept смотрится очень злобно. Такая машина отлично подошла бы плохим ребятам из «Звездных войн» или еще какого-нибудь фантастического боевика
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Как выглядеть красиво в холода: 7 трюков Раскрываем секреты, как ходить в шелковой рубашке в мороз и как избежать ужасного «колготки под джинсы».
Дети
Педиатр: есть только один способ защититься от менингита Какова вероятность заболеть, как защититься и грозит ли нам «менингитная эпидемия»?
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь