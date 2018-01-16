На ул. Гагарина в Калининграде «Мерседес» сбил 21-летнего пешехода
В понедельник, 15 января, на улице Гагарина в Калининграде произошло ДТП с участием пешехода.
В понедельник, 15 января, на улице Гагарина в Калининграде произошло ДТП с участием пешехода.
Около 12:30 водитель «Мерседеса» сбил 21-летнего молодого человека на «зебре».
В результате аварии пострадавший получил телесные повреждения. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Ещё один инцидент произошёл в 12:30 на улице Галицкого. Водитель «Опеля» при выезде со двора жилого дома сбил 61-летнюю женщину. В момент ДТП пенсионерка находилась на тротуаре. Она получила телесные повреждения.