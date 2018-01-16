Волгоградец получил 2 года колонии за стрельбу по полицейским

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, вечером 23 августа пьяный Титов сел в авто и поехал в ближайший магазин. По пути следования машину остановили сотрудники ГИБДД. Поняв, что за рулем сидит пьяный водитель, полицейские пригласили его в патрульный автомобиль для составления необходимых документов.

Находясь в служебной машине, нетрезвый мужчина достал газовый пистолет и выстрелил из него в лицо одному из полицейских, после чего попытался выстрелить во второго правоохранителя. В результате первый страж порядка получил ожог глаз. Второму полицейскому удалось избежать тяжких последствий, так как в момент повторного выстрела он успел выбить пистолет из рук мужчины и задержать его. Теперь водителю придется отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.