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17:09 (мск), источник: РИА Крым

В горящем доме в Севастополе чуть не взорвались газовые баллоны

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости Крым. Севастопольские пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов и распространение пожара в садовом товариществе «Сатурн», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Источник: РИА "Новости"


Пожар произошел в одном из жилых домов товарищества: горела крыша и летняя кухня, в которой находился склад дров и легковоспламеняющиеся предметы.

Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили в горящем помещении газовый баллон. Взрывоопасную находку оперативно вынесли на улицу и охладили.

При проведении разведки в соседних помещениях были обнаружены еще три баллона. Оперативные действия огнеборцев не дали огню перекинуться в эти помещения.

«Площадь пожара составила 25 кв м. Пострадавших нет. Причина устанавливается», — сказано в сообщении.

В ликвидации пожара приняло участие четыре отделения пожарно-спасательных частей города.

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