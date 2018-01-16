В горящем доме в Севастополе чуть не взорвались газовые баллоны
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости Крым. Севастопольские пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов и распространение пожара в садовом товариществе «Сатурн», сообщает
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости Крым. Севастопольские пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов и распространение пожара в садовом товариществе «Сатурн», сообщает
Пожар произошел в одном из жилых домов товарищества: горела крыша и летняя кухня, в которой находился склад дров и легковоспламеняющиеся предметы.
Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили в горящем помещении газовый баллон. Взрывоопасную находку оперативно вынесли на улицу и охладили.
При проведении разведки в соседних помещениях были обнаружены еще три баллона. Оперативные действия огнеборцев не дали огню перекинуться в эти помещения.
«Площадь пожара составила 25 кв м. Пострадавших нет. Причина устанавливается», — сказано в сообщении.
В ликвидации пожара приняло участие четыре отделения