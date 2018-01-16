В горящем доме в Севастополе чуть не взорвались газовые баллоны

Источник: РИА "Новости"



Пожар произошел в одном из жилых домов товарищества: горела крыша и летняя кухня, в которой находился склад дров и легковоспламеняющиеся предметы.

Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили в горящем помещении газовый баллон. Взрывоопасную находку оперативно вынесли на улицу и охладили.

При проведении разведки в соседних помещениях были обнаружены еще три баллона. Оперативные действия огнеборцев не дали огню перекинуться в эти помещения.

«Площадь пожара составила 25 кв м. Пострадавших нет. Причина устанавливается», — сказано в сообщении.