Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
Подростки приходят с оружием в школу по одной причине
«Весь день в слезах»: Олешко сообщил о смерти Владимира Поглазова
Алсу в традиционной арабской одежде посетила мечеть в Абу-Даби
ЕС подал иск за непроданную свинину. Какой ответ готовит Россия Ущерб европейцы оценили примерно в 1,4 млрд евро
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Звезда фильма «Бумер» Сергей Горобченко госпитализирован – СМИ
Украина сняла санкции с поставщика угля из России
Хью Джекман раскрыл тайну своих полуголых снимков
Алсу в традиционной арабской одежде посетила мечеть в Абу-Даби
Умер известный капитан команды КВН Владимир Дуда - СМИ
СМИ: Толкалина встала на защиту Кончаловского
В Италии открылся первый хостел для бездомных разведенных мужчин
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
8Взрыв магазина в Петербурге
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
17:30 (мск), источник: Publika.md

Жителю села Дышково Оргеевского района отрубили ухо топором в пьяной драке

Жителю села Дышково Оргеевского района отрубили ухо в пьяной драке. Пострадавшего доставили в больницу, оказали помощь и выписали.

Источник: Publika.md

В полиции говорят, с топором на него набросился родственник. Оба изрядно выпили, поссорились и подрались.

Агрессора задержали на трое суток. Уголовное дело открыто по статье «попытка убийства».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Косово убит сербский политик Оливер Иванович
В поддержку Путина собрали более миллиона подписей
Куриные полуфабрикаты оказались опасными для здоровья
Скончался знаменитый новосибирский КВНщик Владимир Дуда
Суд продлил домашний арест режиссеру Серебренникову
Стали известны подробности секретной миссии СССР на Луну
В РПЦ предложили вернуть старый календарный стиль
Спорт
Так Черчесов будет выбирать состав сборной России на ЧМ-2018 Комплект для "Лужников": на товарищескую игру с Бразилией и на матч открытия чемпионата мира против Саудовской Аравии
Авто
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого Nissan Xmotion Concept смотрится очень злобно. Такая машина отлично подошла бы плохим ребятам из «Звездных войн» или еще какого-нибудь фантастического боевика
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Как выглядеть красиво в холода: 7 трюков Раскрываем секреты, как ходить в шелковой рубашке в мороз и как избежать ужасного «колготки под джинсы».
Дети
Педиатр: есть только один способ защититься от менингита Какова вероятность заболеть, как защититься и грозит ли нам «менингитная эпидемия»?
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь