Жителю села Дышково Оргеевского района отрубили ухо топором в пьяной драке
Жителю села Дышково Оргеевского района отрубили ухо в пьяной драке. Пострадавшего доставили в больницу, оказали помощь и выписали.
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Жителю села Дышково Оргеевского района отрубили ухо в пьяной драке. Пострадавшего доставили в больницу, оказали помощь и выписали.
В полиции говорят, с топором на него набросился родственник. Оба изрядно выпили, поссорились и подрались.
Агрессора задержали на трое суток. Уголовное дело открыто по статье «попытка убийства».