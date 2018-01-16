В жилом доме в Верхней Пышме произошел взрыв

В жилом доме в Верхней Пышме произошел взрыв

Сегодня в Верхней Пышме произошли взрывы в жилом доме на Юбилейной, 22, сообщается в паблике «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».