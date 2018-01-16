В жилом доме в Верхней Пышме произошел взрыв
Сегодня в Верхней Пышме произошли взрывы в жилом доме на Юбилейной, 22, сообщается в паблике «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».
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Сегодня в Верхней Пышме произошли взрывы в жилом доме на Юбилейной, 22, сообщается в паблике «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».
«Нам пишут: Юбилейной 22, Верхняя Пышма, было 2 взрыва, горит квартира», — говорится в сообщении.
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