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16:28 (мск), источник: ЕАН

В жилом доме в Верхней Пышме произошел взрыв

Сегодня в Верхней Пышме произошли взрывы в жилом доме на Юбилейной, 22, сообщается в паблике «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».

Источник: РИА "Новости"

«Нам пишут: Юбилейной 22, Верхняя Пышма, было 2 взрыва, горит квартира», — говорится в сообщении.

Получить комментарий в пресс-службе ГУ МЧС пока не удалось.

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