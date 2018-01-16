Под Воронежем бухгалтер МУПа присвоила себе 1,6 млн рублей
Деньги она перечисляла себе 4 года подряд.
Деньги она перечисляла себе 4 года подряд.
Под Воронежем бухгалтера муниципального образовательного учреждения подозревают в присвоении крупной суммы денег. По версии МВД, женщина с 2013 по 2017 годы присвоила себе 1,65 млн рублей.
«Она перечисляла на свой расчетный счет деньги под видом заработной платы, — рассказали в
Сейчас расследуют уголовное дело — за присвоение денег женщине грозит до 10 лет колонии.