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17:08 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем бухгалтер МУПа присвоила себе 1,6 млн рублей

Деньги она перечисляла себе 4 года подряд.

Источник: Новости Воронежа

Под Воронежем бухгалтера муниципального образовательного учреждения подозревают в присвоении крупной суммы денег. По версии МВД, женщина с 2013 по 2017 годы присвоила себе 1,65 млн рублей.

«Она перечисляла на свой расчетный счет деньги под видом заработной платы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Полученные деньги она тратила на личные нужды».

Сейчас расследуют уголовное дело — за присвоение денег женщине грозит до 10 лет колонии.

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