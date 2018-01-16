В Верхней Пышме прогремел взрыв в жилом доме

В жилом доме на улице Юбилейной, 22 в Верхней Пышме в 16.30 16 января произошел взрыв и пожар. Огнем охвачена квартира на пятом этаже, передает «Уралинформбюро».

По данным городского управления гражданской защиты, взорвался неустановленный предмет, вследствие чего произошло возгорание.

По словам очевидцев, из окна квартиры женщина звала на помощь. Также, по их словам, погибших и пострадавших нет.

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