Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Тем, кто спит и днем, и ночью, стоит проверить здоровье
Голодец пообещала усилить безопасность в школах после драки в Перми
Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Хелен Миррен вышла в свет в прозрачной юбке
Пара из США держала в неволе 13 детей, приковывая их к кроватямОб этом стало известно, когда их дочь смогла сбежать
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Звезда фильма «Бумер» Сергей Горобченко госпитализирован – СМИ
Украина сняла санкции с поставщика угля из России
Россиянки все реже хотят оформлять брак официально
Хелен Миррен вышла в свет в прозрачной юбке
«Врачи сделали все»: Лазарева о кончине капитана команды КВН
СМИ: Толкалина встала на защиту Кончаловского
В Италии открылся первый хостел для бездомных разведенных мужчин
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
8Взрыв магазина в Петербурге
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
16:54 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге шесть человек остаются в больницах после ДТП с маршруткой

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Шестеро из двенадцати пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом ПАЗ остаются в больницах Санкт-Петербурга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь городского комитета по здравоохранению Евгения Лаурхаммер.

Источник: РИА Новости

В пятницу днём на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы водитель маршрутного автобуса ПАЗ, не рассчитав скорость движения, столкнулся с автомобилем Mercedes с полуприцепом. В результате ДТП, по данным УГИБДД, пострадали 12 человек, двое из них которых — водитель автобуса «ПАЗ» и один из пассажиров — госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Читайте также
Глава филиала «Питеравто» уволен после ДТП с 12 пострадавшими

«Шестеро пострадавших в ДТП остаются в НИИ скорой помощи, 33-й городской больнице и клинике МЧС», — сказала собеседница агентства.

В субботу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по факту ДТП с маршрутным такси возбудило уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Городское управление Следственного комитета инициировало доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь перевозчика — транспортной компании «Питеравто» Роман Юрьев, — в настоящее время никто из представителей правоохранительных органов сотрудников компании не допрашивал, в настоящее время компания готовит документы по запросу всех проверяющих органов инициирована служебная проверка.

«На сегодняшний день служебное расследование ещё продолжается. Но по уже полученным результатам уволен исполнительный директор филиала “Пушкин”. Других освобождённых от должности пока нет», — сказал Юрьев.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Петербурге шесть человек остаются в больницах после ДТП с маршруткой
В Петербурге неизвестные отобрали у курьера три пиццы и скрылись на BMW
В Косово убит сербский политик Оливер Иванович
В поддержку Путина собрали более миллиона подписей
Куриные полуфабрикаты оказались опасными для здоровья
Скончался знаменитый новосибирский КВНщик Владимир Дуда
Суд продлил домашний арест режиссеру Серебренникову
Стали известны подробности секретной миссии СССР на Луну
В РПЦ предложили вернуть старый календарный стиль
Спорт
Так Черчесов будет выбирать состав сборной России на ЧМ-2018 Комплект для "Лужников": на товарищескую игру с Бразилией и на матч открытия чемпионата мира против Саудовской Аравии
Авто
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого Nissan Xmotion Concept смотрится очень злобно. Такая машина отлично подошла бы плохим ребятам из «Звездных войн» или еще какого-нибудь фантастического боевика
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
«Самое страшное - звук»: американец снял сход селя на свой дом
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Леди
Как выглядеть красиво в холода: 7 трюков Раскрываем секреты, как ходить в шелковой рубашке в мороз и как избежать ужасного «колготки под джинсы».
Дети
Педиатр: есть только один способ защититься от менингита Какова вероятность заболеть, как защититься и грозит ли нам «менингитная эпидемия»?
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь