В Петербурге шесть человек остаются в больницах после ДТП с маршруткой

Источник: РИА Новости

В пятницу днём на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы водитель маршрутного автобуса ПАЗ, не рассчитав скорость движения, столкнулся с автомобилем Mercedes с полуприцепом. В результате ДТП, по данным УГИБДД, пострадали 12 человек, двое из них которых — водитель автобуса «ПАЗ» и один из пассажиров — госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Читайте также Глава филиала «Питеравто» уволен после ДТП с 12 пострадавшими

«Шестеро пострадавших в ДТП остаются в НИИ скорой помощи, 33-й городской больнице и клинике МЧС», — сказала собеседница агентства.

В субботу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по факту ДТП с маршрутным такси возбудило уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Городское управление Следственного комитета инициировало доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь перевозчика — транспортной компании «Питеравто» Роман Юрьев, — в настоящее время никто из представителей правоохранительных органов сотрудников компании не допрашивал, в настоящее время компания готовит документы по запросу всех проверяющих органов инициирована служебная проверка.