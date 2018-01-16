Минздрав Кубани дал комментарий в связи со смертью пациентки в Хабаровском крае
Женщина, приехавшая в Краснодар на операцию из Хабаровска, скончалась на родине в мае 2017 года.
Женщина, приехавшая в Краснодар на операцию из Хабаровска, скончалась на родине в мае 2017 года.
«В сентябре 2017 года по итогам доследственной проверки Следственным отделом по Центральному округу Краснодара в возбуждении уголовного дела по данному инциденту уже было отказано. В настоящее время окончательного решения не принято. Также не завершено производство комплексной медицинской экспертизы по установлению
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Согласно выводам патологоанатомического исследования, причина смерти — марлевая салфетка в верхних отделах