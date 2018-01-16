Минздрав Кубани дал комментарий в связи со смертью пациентки в Хабаровском крае

«В сентябре 2017 года по итогам доследственной проверки Следственным отделом по Центральному округу Краснодара в возбуждении уголовного дела по данному инциденту уже было отказано. В настоящее время окончательного решения не принято. Также не завершено производство комплексной медицинской экспертизы по установлению причинно-следственной связи между действиями врачей и смертью потерпевшей. Следственным органам даны пояснения и приведены доводы о непричастности медицинских работников БСМП к данному инциденту. Персонал и руководство больницы полностью сотрудничают со следствием для выяснения всех обстоятельств и причин происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского края.