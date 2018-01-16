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16:48 (мск), источник: Кубань 24

Минздрав Кубани дал комментарий в связи со смертью пациентки в Хабаровском крае

Женщина, приехавшая в Краснодар на операцию из Хабаровска, скончалась на родине в мае 2017 года.

«В сентябре 2017 года по итогам доследственной проверки Следственным отделом по Центральному округу Краснодара в возбуждении уголовного дела по данному инциденту уже было отказано. В настоящее время окончательного решения не принято. Также не завершено производство комплексной медицинской экспертизы по установлению причинно-следственной связи между действиями врачей и смертью потерпевшей. Следственным органам даны пояснения и приведены доводы о непричастности медицинских работников БСМП к данному инциденту. Персонал и руководство больницы полностью сотрудничают со следствием для выяснения всех обстоятельств и причин происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по версии следствия, 10 февраля 2017 года 56-летняя женщина была доставлена в Краснодарскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где ей провели операцию. Пациентку 2 марта выписали. Она скончалась 17 мая в одной из больниц Хабаровского края.

Согласно выводам патологоанатомического исследования, причина смерти — марлевая салфетка в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, которую забыли хирурги при проведении операции. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

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