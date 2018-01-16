В Марьиной Горке мужчина напал с пневматическим пистолетом на продавца магазина
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Марьиной Горке мужчина напал с пневматическим пистолетом на продавца магазина, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Марьиной Горке мужчина напал с пневматическим пистолетом на продавца магазина, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
Инцидент произошел в воскресенье, 14 января.
Около 17.30 в Пуховичский РОВД обратилась продавец магазина в Марьиной Горке, она рассказала, что несколько минут назад на нее напал мужчина с пистолетом.
На место незамедлительно выбыли несущие в городе службу милицейские наряды, руководство Пуховичского РОВД, сотрудники уголовного розыска,
Как рассказал начальника отдела уголовного розыска Пуховичского РОВД Виталий Елин, в ходе дальнейшего опроса выяснились дополнительные обстоятельства произошедшего.
Оказалось, что нападавший не стремился завладеть
ак рассказала сама работница магазина, демонстрируя пистолет, пришедший набросился на нее, стал хватать за волосы, угрожать, ударил, при этом требовал извинений.
Выяснилась также и возможная причина обиды посетителя. Несколькими часами ранее мужчина уже посещал магазин. При этом степень его опьянения была такой, что продавец не только высказала претензии, но и обозначила невозможность обслуживания нетрезвого клиента. По всей видимости, это и стало поводом для последующей агрессии.
«В ходе просмотра камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска выяснили и еще одну деталь. В свой первый визит мужчина подходил к торговому объекту в компании женщины. Ее описание также было передано всем сотрудникам милиции, разыскивавшим нападавшего на улицах Марьиной Горки. Похожую по приметам женщину вскоре заметили. Она не отрицала, что была у магазина со знакомым. Установить и задержать фигуранта дальше уже было делом техники. У 38-летнего местного жителя был обнаружен и пневматический пистолет — копия пистолета Макарова», — отметили в УВД.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 УК (особо злостное хулиганство). Наказание может быть связано с лишением свободы на срок до десяти лет. Фигурант препровожден в изолятор временного содержания Пуховичского РОВД.