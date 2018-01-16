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16:50 (мск), источник: БЕЛТА

Раскрыто убийство 17-летней девушки, пропавшей в 2012 году в Полоцке

16 января, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. Правоохранители раскрыли убийство 17-летней девушки, пропавшей в 2012 году в Полоцке. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник УВД Витебского облисполкома Иван Кубраков, передает корреспондент БЕЛТА.

В октябре 2012 года с заявлением об исчезновении дочери, ушедшей ночью из дома, в Полоцкий ГОВД обратилась мать девушки.

Для розыска пропавшей была проведена работа по отработке ее связей и лиц, находившихся в ночное время в районе пропажи.

В поле зрения милиции тогда попали два местных жителя, которые регулярно катались на автомобиле по городу с целью знакомства с молодыми девушками. А в 2017 году благодаря проведенной работе была получена информация о причастности этих лиц к преступлениям против половой неприкосновенности. С этого момента работа по розыску пропавшей получила новый виток.

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В ходе комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий была установлена картина той ночи. Выяснилось, что мужчины познакомились с девушкой, в автомобиле предложили ей выпить, добавив в напиток лекарственное средство со снотворным эффектом. Затем привезли ее на квартиру одного из злоумышленников в Новополоцке, но там девушка от принятого препарата скончалась. Труп вывезли в лесной массив и закопали.

Преступление было совершено с целью дальнейшего изнасилования жертвы, этим мужчины систематически занимались по аналогичной схеме в течение нескольких лет.

«К сожалению, по данным фактам жертвы в правоохранительные органы не обращались. Прежде всего потому, что от действия лекарственных препаратов не помнили о происходящих событиях, а если частично и помнили, то из чувства стыда и страха не заявляли о произошедшем», — констатировал начальник УВД.

В настоящее время установлена причастность к аналогичным преступлениям еще двух мужчин. Все участники арестованы и содержатся в следственном изоляторе. Расследованием уголовного дела занимается Центральный аппарат Следственного комитета и УСК. Оперативное сопровождение дела осуществляется сотрудниками уголовного розыска как УВД Витебского облисполкома, так и МВД.

В отношении обвиняемых возбуждено более 40 уголовных дел. Расследование данного дела продолжается.

Всего в 2017 году в Витебской области было раскрыто 195 преступлений категории прошлых лет, в том числе семь особо тяжких (3 убийства, 1 ДТП, повлекшее смерть, 3 разбойных нападения), 15 тяжких преступлений.

«В силу многих факторов раскрытие преступлений прошлых лет является достаточно сложным. Ведь по истечении времени вещественные доказательства приходят в непригодность, граждане забывают обстоятельства противоправных действий, свидетелями которых они стали, из памяти стираются приметы преступников. Лица, проходящие по материалам уголовных дел, меняют фамилии, переезжают на новое место жительства, умирают. Поэтому раскрытие преступлений такого рода — кропотливый и трудоемкий процесс», — заключил Иван Кубраков.

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