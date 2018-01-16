Раскрыто убийство 17-летней девушки, пропавшей в 2012 году в Полоцке

В октябре 2012 года с заявлением об исчезновении дочери, ушедшей ночью из дома, в Полоцкий ГОВД обратилась мать девушки.

Для розыска пропавшей была проведена работа по отработке ее связей и лиц, находившихся в ночное время в районе пропажи.

В поле зрения милиции тогда попали два местных жителя, которые регулярно катались на автомобиле по городу с целью знакомства с молодыми девушками. А в 2017 году благодаря проведенной работе была получена информация о причастности этих лиц к преступлениям против половой неприкосновенности. С этого момента работа по розыску пропавшей получила новый виток.

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В ходе комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий была установлена картина той ночи. Выяснилось, что мужчины познакомились с девушкой, в автомобиле предложили ей выпить, добавив в напиток лекарственное средство со снотворным эффектом. Затем привезли ее на квартиру одного из злоумышленников в Новополоцке, но там девушка от принятого препарата скончалась. Труп вывезли в лесной массив и закопали.

Преступление было совершено с целью дальнейшего изнасилования жертвы, этим мужчины систематически занимались по аналогичной схеме в течение нескольких лет.

«К сожалению, по данным фактам жертвы в правоохранительные органы не обращались. Прежде всего потому, что от действия лекарственных препаратов не помнили о происходящих событиях, а если частично и помнили, то из чувства стыда и страха не заявляли о произошедшем», — констатировал начальник УВД.

В настоящее время установлена причастность к аналогичным преступлениям еще двух мужчин. Все участники арестованы и содержатся в следственном изоляторе. Расследованием уголовного дела занимается Центральный аппарат Следственного комитета и УСК. Оперативное сопровождение дела осуществляется сотрудниками уголовного розыска как УВД Витебского облисполкома, так и МВД.

В отношении обвиняемых возбуждено более 40 уголовных дел. Расследование данного дела продолжается.

Всего в 2017 году в Витебской области было раскрыто 195 преступлений категории прошлых лет, в том числе семь особо тяжких (3 убийства, 1 ДТП, повлекшее смерть, 3 разбойных нападения), 15 тяжких преступлений.