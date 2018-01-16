В Волгоградской области пьяная дама «заминировала» автовокзал

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 15 января на телефон «112» поступил звонок от неизвестной женщины. Она рассказала, что на автовокзале в Жирновском районе может быть бомба.

К месту происшествия немедленно выдвинулись полицейские, из здания было эвакуировано 30 человек. С помощью служебно-розыскных собак здание вокзала и прилегающая территория были обследованы. Подозрительных предметов и веществ обнаружено не было.

В ходе розыска полицейские установили и задержали личность звонившей. Ей оказалась 48-летняя жительница одного из поселков района. В момент задержания она была сильно пьяна. Мотивы поступка будут установлены в ходе следствия.