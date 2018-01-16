В Волгоградской области пьяная дама «заминировала» автовокзал
48-летняя жительница Жирновского района задержана полицейскими за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
48-летняя жительница Жирновского района задержана полицейскими за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
К месту происшествия немедленно выдвинулись полицейские, из здания было эвакуировано 30 человек. С помощью
В ходе розыска полицейские установили и задержали личность звонившей. Ей оказалась 48-летняя жительница одного из поселков района. В момент задержания она была сильно пьяна. Мотивы поступка будут установлены в ходе следствия.
Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Ей грозит до трех лет принудительных работ.