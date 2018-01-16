Американская пара держала в неволе 13 детей, приковывая их к кроватям. Об этом стало известно, когда их дочь смогла сбежать

Прибывшие в указанное место полицейские действительно обнаружили детей, содержавшихся в темном и плохо пахнущем помещении. Все они выглядели сильно истощенными и грязными, многие из них были прикованы цепями к постелям. По словам полицейских, они были шокированы не только внешним видом детей, но и тем, что те выглядели намного младше своего возраста. В действительности, многие из них были уже взрослыми — самому старшему из них было 29 лет.

Родители детей — 57-летний Дэвид Аллен Турпина и 49-летняя Луиза Анна Турпин не смогли внятно объяснить, почему и как долго их дети содержатся в таких условиях. Родители были задержаны, им предъявили обвинения по девяти пунктам и назначили залог в девять миллионов долларов каждому. Вызволенные из заточения дети были отправлены в местные больницы и центры защиты детей.

Задержанные Дэвид и Луиза Турпины | Источник: Riverside County Sheriff s Department / AFP

Многие из жителей Пэрриса, проживающих по соседству, заявили, что-либо никогда не видели детей в доме Турпиных, либо видели, но очень редко. В доме всегда горел свет, но что происходило внутри, никто не знал. Участок перед домом всегда был заброшенным и заросшим травой. Кимберли Миллиган, проживающая рядом с Турпиными, рассказала газете The Washington Post, что лишь однажды столкнулась с семейством Турпин, когда дети наряжали свой двор перед Рождеством в 2015 году.

Миллиган похвалила их, но в ответ они лишь замерли и так и не произнесли ни слова. «Они словно хотели быть невидимыми», — сказала женщина.

По сведениям The New York Times, Турпины приехали в Пэррис в 2010 году, до этого они жили в Техасе. В 2011 году пара подала в суд Калифорнии документы о банкротстве, сообщив, что их долги составляют от 100 до 500 тысяч долларов. Адвокат Иван Трахан, занимавшийся их банкротством, заявил, что Турпины выглядели обычной милой парой, часто упоминали своих детей и рассказывали, как возили их в Диснейленд.

Дом семейства Турпиных в Пэррисе | Источник: AFP 2018

Согласно данным из реестра штата Калифорния, по адресу, где проживали Турпины, зарегистрирована частная дневная школа Sandcastle Day School. В прошлом учебном году в нее зачислили шесть новых учеников. Директором школы значится Дэвид Аллен Турпин.

Родители Дэвида Турпина заявили телеканалу ABC News, что шокированы выдвинутыми обвинениями, о которых они узнали из СМИ. По их словам, последний раз они навещали семейство Турпиных в Калифорнии четыре или пять лет назад, но регулярно созванивались с ними, правда, не говорили с внуками. Они также подчеркнули, что Турпины — добропорядочные христиане, их дети получают строгое образование на дому и учат наизусть большие отрывки из Библии.

Когда мы последний раз виделись, дети казались худыми, но они выглядели как счастливая семья. Родители Дэвида Турпина

На Facebook есть совместный аккаунт Дэвида и Луизы Турпиных. В нем опубликованы множество фотографий семейства в полном составе. До недавнего времени на страницу практически никто не обращал внимания. Сейчас американцы массово расшаривают фото оттуда, недоумевая, как в такой — с виду обычной — семье, могла приключиться такая трагедия.