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17:46 (мск), источник: Newsroom24.ru

Рецидивист украл 14 икон из частных домов в Нижегородской области

Мужчина заключен под стражу.

14 икон украл житель соседнего региона из частных домов в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 47-летний мужчина незаконно проникал в частные дома одного из сел Кулебакского района в период с лета по ноябрь 2017 года. В результате им были похищены 14 икон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан и заключен под стражу. Ранее его неоднократно судили за совершение аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что 44-летнего нижегородца осудят за убийство пенсионеров и кражу икон.

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