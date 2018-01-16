Рецидивист украл 14 икон из частных домов в Нижегородской области
Мужчина заключен под стражу.
Мужчина заключен под стражу.
14 икон украл житель соседнего региона из частных домов в Нижегородской области. Об этом сообщает
Согласно информации, 47-летний мужчина незаконно проникал в частные дома одного из сел Кулебакского района в период с лета по ноябрь 2017 года. В результате им были похищены 14 икон.
В ходе
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Ранее сообщалось, что 44-летнего нижегородца осудят за убийство пенсионеров и кражу икон.