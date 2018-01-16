Участников поножовщины в пермской школе обезоружил охранник
Сотрудник ЧОП выбил нож у одного из подростков и растащил их. Через минуту приехали бойцы Росгвардии и задержали подозреваемых.
Сотрудник ЧОП выбил нож у одного из подростков и растащил их. Через минуту приехали бойцы Росгвардии и задержали подозреваемых.
УФА, 16 янв — РИА Новости. Подростков, которые устроили драку с поножовщиной в пермской школе, обезоружил охранник. Об этом рассказали в частной организации «Аякс-безопасность», которая занимается охраной учебного заведения.
Сотрудники компании приехали в школу в течение пяти минут после того, как была нажата тревожная кнопка. Один из них увидел в кабинете двух дерущихся подростков. «Мальчики были в крови. Охранник выбил нож из рук одного из них и растащил подростков друг от друга в разные стороны», — говорится в сообщении предприятия.
Когда мужчина убедился, что они не представляют угрозы, он открыл в помещении окна, поскольку там было задымление. Через минуту на место прибыли бойцы Росгвардии и задержали подростков.
Отмечается, что сотрудники «Аякс-безопасность» действовали согласно должностной инструкции. Эта компания обеспечивает безопасность школы № 127 с 2011 года.
Как подростки вошли в школу.
В компании также рассказали, каким образом подросток, не имеющий магнитного пропуска, смог попасть в учебное заведение.
Утром в школу вошли два подростка. Они были обычно одеты, вели себя нормально, агрессию не проявляли. «Один из мальчиков прошел через турникет, приложив свой магнитный пропуск, у другого подростка пропуска не было и охранник записала его данные в журнал, который в таких случаях передается учителю», — поясняет охранное предприятие.
Драка произошла на втором этаже спустя несколько минут после того, как молодые люди оказались внутри.
Что произошло
По версии следствия, в понедельник в школе произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Их пытались разнять преподаватель и школьники из четвертого класса. В итоге пострадали 15 человек.
При этом некоторые очевидцы утверждают, что подростки целенаправленно набросились на учеников и педагога.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Подозреваемых задержали. По предварительным данным, один из них состоял на учете в психоневрологическом диспансере.